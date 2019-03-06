Глава Нижневартовска представил депутатам города, округа и Тюменской области план развития города

В преддверии 47-летия Нижневартовска, которое он отпразднует 9 марта, его глава Василий Тихонов обсудил с депутатами дум города, Югры и Тюменской области развитие столицы Самотлора. В планах – благоустройство Оби, создание сквера Космонавтов и участие в национальных проектах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Тихонов заявил, что город был и остается экономически, социально значимым как для Югры, так и для всей России.

"Только за 2018 г. Нижневартовск направил во все уровни бюджета 363 млрд руб. К нам исторически приковано особое внимание, как к людям, способным выполнять порой самые невыполнимые задания", - сказал глава.

Среди масштабных проектов, которые предстоит реализовать, - начало благоустройства набережной Оби, строительство дороги по улице Нововартовской, создание сквера Космонавтов и окончание реконструкции сквера Строителей, участие в национальных проектах "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура" и другие.

Приоритетные направления на ближайшие два-три года: развитие Нижневартовской агломерации, внедрение цифровой информационной модели управления развитием Нижневартовска, строительство котельной в новых микрорайонах, благоустройство территории вокруг Комсомольского озера, возведение спортивных объектов и другие.

"То, что наметили на ближайшие несколько лет, отражается в показателях национальных проектов. Нижневартовск принимает участие в семи портфелях проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов и достижение соответствующих целей и показателей. Это "Жилье и городская среда", "Культура", "Образование", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и другие. Нижневартовск – один из немногих российских городов с численностью населения свыше 200 тысяч, который попал в национальный проект", - заявил Тихонов.

Председатель думы Югры Борис Хохряков отметил, что не так давно микрорайоны за улице Ханты-Мансийской были мечтами.

"Прошло всего 10 лет, и сейчас там целый город. Сегодня мы впервые встретились за круглым столом в таком составе и говорим о будущем Нижневартовска. На заседании окружной думы принято решение выделить дополнительно 108 млн руб. на благоустройство муниципалитетов. Думаю, что Нижневартовск получит достойные средства. Считаем, что городу нужен спорткомплекс на 5 тысяч мест", - сказал Хохряков.

Окружный депутаты предложили губернатору Наталье Комаровой внести в госпрограмму проект строительства такого центра уже в 2019 г. Также из 6 млрд руб., которые депутаты думы ХМАО дополнительно выделили на переселение из аварийного жилья, 500 млн руб. достанутся Нижневартовску.

"Я помню Генеральный план города 1975 г., где было указано развитие новых микрорайонов. Сейчас там уже построен целый город. Я уверен, что все озвученные планы будут реализованы", - отметил депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев.

Разрабатывается цифровая 3D модель развития Нижневартовска по принципу "умный город". Вскоре она будет доступна каждому, кому интересно будущее родного города.

"На прошедшей неделе подписали с екатеринбургской компанией договор о строительстве крупнейшего бизнес-центра в Нижневартовске, который наряду со своими основными функциями станет городским центром энергетических решений. По инициативе главы планируем в бизнес-центре сделать единую диспетчерскую. Сейчас работаем над внесением изменений в проект, чтобы реализовать эту идею", - рассказал о дальнейших планах депутат Тюменской областной думы, генеральный директор АО "Горэлектросеть" Юрий Елин.