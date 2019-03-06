Уральская прокуратура проверит женскую колонию, где заключенные пожаловались на издевательства

Прокуратура Свердловской области проверит женскую колонию ИК-16, где заключенные пожаловались на издевательства. Сотрудники выехали в колонию, чтобы на месте проверить доводы представителей общественной организации и бывших заключенных, озвученные в рамках пресс-конференции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуре, в настоящее время получены и изучаются видеоматериалы с записями пояснений осужденных о нарушении их прав.

Всего в исправительном учреждении размещаются в среднем от 400 до 430 женщин.

"В 2018-2019 годах органами прокуратуры в ИК №16 выявлялись нарушения бытовых и санитарных условий содержания осужденных, недостаток вещевого довольствия, нарушения трудового законодательства, несоблюдение требований пожарной безопасности", - добавили в ведомстве.

Также нарушены требования пожарной безопасности.

При проведении проверок в ИК-16, а также при рассмотрении обращений, осужденные не сообщали о применении к ним пыток, насилия и иного неправомерного воздействия.