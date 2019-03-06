"Порошенко должен уйти". США резко раскритиковали ситуацию на Украине

Действующий президент Украины Петр Порошенко должен покинуть свой пост. Об этом говорится в статье американского аналитического центра "Атлантический совет", которая называется "Почему Порошенко не заслуживает второго срока". Дальнейшие действия и заявления из США говорят о том, что в Вашингтоне крайне недовольны Порошенко и не собираются поддерживать его на предстоящих выборах.

Накануне в Киев прилетел заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, а посол посол США на Украине Мари Йованович резко раскритиковала нынешние власти. Она не утверждала, что все проблемы связаны с пребыванием Порошенко у власти, но все, что она перечислила, имеет прямое отношение к Порошенко. Так, Йованович обрушилась с критикой за отмену уголовной статьи за незаконное обогащение, которую продавливал Порошенко. Она заявила, что новая судебная система неэффективна, а Высшая квалификационная комиссия (подконтрольная президенту) вводит в Верховный суд 30 судей с "несовершенной профессиональной этикой". При этом она считает, что это было сделано специально "для блокирования реформ".

Напомним, президентский закон об Антикоррупционном суде был принят в июне прошлого года, и он не устроил США. Сейчас Йованович открытым текстом потребовала уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, который, по ее словам, был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым коррупционерам, как избежать ответственности по обвинению в коррупции.

Также Йованович заявила, что в США возмущены коррупцией в "Укроборонпроме", к которой причастно окружение Порошенко, а делу нужно "дать ход", чего сейчас нет. Она призвала рассекретить оборонные заказы, на которых, как писало Накануне.RU, Порошенко сколачивал миллиарды.

Кроме того, посол США почти открыто обвинила Порошенко в скупке голосов накануне выборов и использовании "титушек" против конкурентов, роль которых выполняют "карманные" неонацисты.

Напомним, недавно глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о разоблачении "сеток Порошенко" для подкупа избирателей.

"Люди, которые покупают голоса, должны быть наказаны. То же самое касается тех, кто платит им за их голоса. Команды кандидатов, прибегают к попыткам фальсификации голосов, должны привлекаться к уголовной ответственности. Государственные ресурсы не должны направляться против политических оппонентов", - сказал Йованович.

Что касается статьи "Атлантического совета", который был создан при НАТО в 1961 году, то там конкретно перечисляются причины, почему Порошенко должен покинуть пост президента. Среди них: коррупция во всех ветвях власти, отсутствие реальных уголовных дел против коррупционеров, давление на тех, кто будто бы реально пытался проводить реформы, давление на прессу, ее подконтрольность олигархам, продажа мест и голосов в парламенте и т.п. В "Атлантическом совете" считают, что нынешняя система насквозь коррумпированная, и в той или иной степени виноват в этом Порошенко.

Заявления из США говорят о том, что в Вашингтоне не будут поддерживать Порошенко на выборах и вполне допускают его поражение. Поэтому в последнее время участились встречи с лидером президентской гонки шоуменом Владимиром Зеленским. С ним встречалась делегация Всемирного банка, с которой были согласованы действия Зеленского в случае его победы. Позже он провел переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и послом США на Украине, подчеркнув, что "было достигнуто взаимопонимание по всем вопросам".

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта, и, по всем опросам, Зеленский уверенно побеждает как Порошенко, так и Юлию Тимошенко, но только во втором туре, который состоится 21 апреля.