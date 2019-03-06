Апелляционный суд не остановил взыскание долгов с "Корпорации развития"

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу "Корпорации развития" (бывший"Урал промышленный - Урал полярный") и ее дочерней компании "Уралстройтехнологии" на определение московского арбитража об отказе в приостановлении исполнительного производства по иску компании "Мостострой-12". Речь идет о солидарном взыскании долга за строительство моста через Надым в ЯНАО, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд присудил "Мостострою-12" порядка 2 млрд руб., сумма включает в себя основной долг и проценты за пользование чужими денежными средствами. Корпорация заявила о намерении добиться пересмотра решения суда и просила остановить исполнение решения.

Задолженность, напомним, стала причиной иска о банкротстве"КР": "Мостострой-12" продал долг "Бруно финанс" и "Корпорации Северо-Запад", которые через суд требуют банкротства Корпорации.

Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения.

По итогам 2017 г. "КР" в 17 раз нарастила убыток, в этот период структуру в статусе и.о. гендиректора возглавлял Сергей Новицкий. Акционеры в качестве нового руководителя утвердили бывшего председателя совета директоров страховой компании "Югория" Сергея Черняева.