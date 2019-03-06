В прикамской Хохловке Масленицу отметят сожжением Масленицы под баян и частушки

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" предлагает необычно отпраздновать Масленицу – собраться вечером 10 марта и послушать музыку, увидеть, как гончары создадут произведения искусства, а также поучаствовать во взятии снежного городка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Праздник начнётся в 16.00. Во время масленичных гуляний все архитектурные памятники музея – Изба Кудымова, Гумно с овином, Богородицкая церковь, Сторожевая башня, Колокольня, Охотничье становье – наполнятся жизнью, музыкой и историей. В избе Баяндиных-Баталовых, где работает выставка "От поля льна до полотна", посетители смогут увидеть процесс превращения льна в готовую ткань, познакомиться с традициями, связанными с ткачеством и прядением, узнать, какие приметы и святые покровители были у ткачих.

В каждом памятнике деревянного зодчества будет звучать музыка. Например, в Церкви Преображения выступит "Триголос". В избе Светлакова развернутся песни под гармонь от этнографического коллектива "Родные напевы" из села Буб, а рядом с усадьбой Васильевых – пляски под баян и частушки. Радовать посетителей своим творчеством будут коллективы со всего края: "Тишина", "Вечорка", "Мича асыв" ("Ясное утро"), "Лымдорчача"("Подснежник"), "Кукушка", "Верхокамье", "Забава", "Околинка", "Горница", "Благовесть", "Соловейка", "Озарение", "Камушка", "Раздолье" и многие другие.

Народные мастера продемонстрируют свое искусство в гончарном ремесле, росписи, плетении из лозы, изготовлении народной куклы, деревянных игрушек, ткачестве и вышивке, вязании и набойке, обработке бересты и камня. Каждый участник праздника сможет поучаствовать в весёлых народных играх, проявить свои таланты, способности и умения на интерактивных площадках от клубов исторической реконструкции "Уральские белки" и "Восточный рубеж", покататься на собачьих упряжках, посмотреть на соколиную охоту.

Среди традиционных масленичных забав – взятие снежного городка с клубом "Пермская застава", масленичный столб с подарками, катание с горы и на санях, запряженных тройками лошадей. Кроме того, гости музея смогут полакомиться вкусными блинами, а также другими продуктами от пермских фермеров.

В 18.30 масленичный хоровод соберёт всех посетителей "Хохловки" и приведёт к главному событию мероприятия – сожжению Масленицы. В этом году традиционный обряд превратится в необычное шоу. Стоит отметить, что архитектурно-этнографический музей начнёт работать уже с 12.00. Гостей там будут ждать народные мастера, ярмарочные ряды, на которых можно будет купить угощение и сувениры.

Напомним, в прошлом году гостей комплекса развлекали 10 интерактивных площадок, среди которых "Уездная гармонь", "Потешный стан", "Блинная провинция", "Богатырская застава", "Собачья упряжка", "Кузнечный край" и даже "Банная усадьба". На главной сцене пройдёт театрализованное представление с генерал-губернатором "губернии", творческими коллективами Прикамья и звёздным дуэтом "Боня и Кузьмич".

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 г., и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Сегодня "Хохловка" объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.