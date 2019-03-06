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СМИ: Отцу сенатора Арашукова предъявили обвинения

Советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он тоже был отправлен под стражу.

Также были задержаны еще несколько человек, топ-менеджеры структур "Газпрома", два человека объявлены в розыск.

Ранее адвокат одного из фигурантов заявлял, что ни отцу, ни брату сенатора Рауфа Арашукова обвинений пока не предъявлено.

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СМИ: Отцу сенатора Арашукова предъявили обвинения

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Теги: Рауф Арашуков, Рауль Арашуков, Газпром



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