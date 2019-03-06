Путин заявил, что зарубежные разведки наращивают активность в России

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России За рубежом Москва

Путин заявил, что зарубежные разведки наращивают активность в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что в России активизировались иностранные шпионы. Как передает корреспондент Накануне.RU, заявление прозвучало на ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, которое прошло сегодня в Москве.

Как отметил Путин, в прошлом году благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. По его словам, зарубежные разведки стремятся наращивать активность на российском направлении и "всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера".

заседание коллегии Федеральной службы безопасности(2019)|Фото: пресс-служба президента России

"Тем надежнее должна быть ваша работа", - напутствовал контрразведчиков президент.

Напомним, в 2017 году Путин заявлял, что кто-то по всей стране собирает биоматериалы россиян. Позже в Кремле подтвердили, что такие случаи действительно были зафиксированы, а спецслужбы знают об этом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин заявил, что зарубежные разведки наращивают активность в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, разведка, ФСБ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 332

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети