Путин заявил, что зарубежные разведки наращивают активность в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что в России активизировались иностранные шпионы. Как передает корреспондент Накануне.RU, заявление прозвучало на ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, которое прошло сегодня в Москве.

Как отметил Путин, в прошлом году благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. По его словам, зарубежные разведки стремятся наращивать активность на российском направлении и "всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера".

"Тем надежнее должна быть ваша работа", - напутствовал контрразведчиков президент.

Напомним, в 2017 году Путин заявлял, что кто-то по всей стране собирает биоматериалы россиян. Позже в Кремле подтвердили, что такие случаи действительно были зафиксированы, а спецслужбы знают об этом.