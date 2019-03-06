Житель Березников обвинил сотрудника ГИБДД в том, что тот задел машиной его жену и сбежал

Житель Березников пожаловался главе региона Максиму Решетникову в Instagram, что инспектор ГИБДД сбил его супругу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о комментарии, оставленном мужчиной под записью губернатора о баскетбольном матче, состоявшемся в Перми. В нём житель Прикамья заявил, что действующий сотрудник ГИБДД якобы 10 февраля наехал на его беременную жену и скрылся с места аварии. Добавим, сейчас это высказывание уже удалено из-под поста.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU подтвердили сам факт аварии, но не участие в нём сотрудника ГИБДД. Там сообщили, что 10 февраля в дежурную часть березниковской полиции сообщили о том, что у дома №94 по ул. Юбилейной "Шевроле Ланос" задел женщину, которая шла в попутном направлении, и скрылся.

"Сообщения о травмах в результате ДТП не поступали. Проводится административное расследование, в рамках которого назначено трассологическое исследование", - добавили в управлении.