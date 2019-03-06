В Екатеринбурге 8 марта пройдет пикет феминисток

Феминистки Екатеринбурга проведут пикет в Международный женский день. Мероприятие уже согласовало министерство общественной безопасности Свердловской области. Акция пройдёт в 14.00 на Площади 1905 года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сёстры, нам согласовали пикет! Бери плакаты для себя и подруги. Это официальный пикет - нас будут охранять правоохранительные органы. Без плакатов тоже можно и нужно приходить", - сообщили девушки в группе "ВКонтакте".

В группе также отмечают, что пикет направлен против насилия над женщинами.

"Приходите и узнаете суть пикета. Полагаем, что вас не забанили в гугле, и вы сможете найти самостоятельно информацию по статистике о домашнем насилии в России - как пример", - ответили девушки одному из пользователей социальной сети.