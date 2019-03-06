06 Марта 2019
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Происшествия Пермский край

В феврале пермские "скорые" 25 раз застревали в снегу

В феврале кареты "Скорой помощи" 25 раз застревали в пермских сугробах. Данные приводит служба медпомощи Перми и Пермского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Цифры чуть выше средних, обычно зимой таких случаев от 5 до 20 за месяц, говорит замглавного врача по оперативной работе Игорь Данилов.

"Исключением была первая неделя 2017 года – тогда были обильные снегопады, коммунальные службы плохо справлялись с уборкой. В итоге у нас было порядка 200 случаев, время обслуживания сразу же выросло в разы. Мы перестали успевать на неотложные и с трудом успевали даже на экстренные вызовы", - отмечает он.

Скорая в снегу Чернушка(2019)|Фото: vk.com

В "скорой" предлагают жителям бороться с сугробами во дворах через портал "Управляем вместе", на сайте можно оставить жалобу на плохо очищенный двор.

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В феврале пермские "скорые" 25 раз застревали в снегу

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Теги: снег, скорая помощь, Пермь, снегопады



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