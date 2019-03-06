15 суток за оскорбление властей. Госдума дополнила законопроект о неуважении к государству

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

15 суток за оскорбление властей. Госдума дополнила законопроект о неуважении к государству

Госдума ужесточила наказание за опубликование информации, выражающей неуважение к обществу, государству, его символам и к органам госвласти вплоть до ареста на 15 суток. Сегодня депутаты дополнили законопроект об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим порочащие честь и достоинство российского общества сообщения, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время рассмотрения поправок в первом чтении законодатели предлагали ограничивать доступ к информации, в которой в неприличной форме проявляется неуважение к государственным символам и органам госвласти. Теперь этот перечень дополнили информацией, "оскорбляющей человеческое достоинство и нравственность".

Доступ к информационному ресурсу, распространившему неуважительные сообщения, будет ограничен, если его владелец не удалит их в течение суток. Ранее предполагалось незамедлительное ограничение доступа без каких-либо уведомлений, напомнил председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.

За публикацию оскорбительных материалов грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение санкция будет сильнее: штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Олег Нилов предложил исключить из законопроекта упоминание органов госвласти. "Считаю, что органы госвласти не должны себя отделять от российского народа. Российский народ включает всех граждан и предполагает защиту", - пояснил он.

Сергей Иванов заявил о несоразмерности степени наказания за оскорбление властей и за простое хулиганство.

"Если на вас плюют в метро, получат 500 руб. штрафа, если депутата или кого-то из Правительства обозвали как-то, то все - на 15 суток упекут. Соизмеряйте степень наказания!" – сказал депутат.

Павел Крашенинников заверил, что авторы инициативы не собираются "всех подряд тащить под это дело".

"Но мы считаем, что наряду с защитной функций, должна быть и охранная, которую и предусматривает данная норма", - ответил депутат. По его словам, законопроект носит превентивную функцию.

(2018)|Фото: Госдума РФ

Юрий Синельщиков предложил заменить в законопроекте "неприличную форму" на "нецензурную". Неприличная форма, напомнил депутат, включает в себя сниженную лексику – сленг, жаргон, просторечия и вульгаризмы, тогда как нецензурная – мат.

"За вульгаризмы мы будем выносить решения в виде ареста и кошмарные штрафы", - возмутился коммунист.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

15 суток за оскорбление властей. Госдума дополнила законопроект о неуважении к государству

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оскорбление властей, чиновник, неуважение, госдума, фейк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 332

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети