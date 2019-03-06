15 суток за оскорбление властей. Госдума дополнила законопроект о неуважении к государству

Госдума ужесточила наказание за опубликование информации, выражающей неуважение к обществу, государству, его символам и к органам госвласти вплоть до ареста на 15 суток. Сегодня депутаты дополнили законопроект об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим порочащие честь и достоинство российского общества сообщения, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время рассмотрения поправок в первом чтении законодатели предлагали ограничивать доступ к информации, в которой в неприличной форме проявляется неуважение к государственным символам и органам госвласти. Теперь этот перечень дополнили информацией, "оскорбляющей человеческое достоинство и нравственность".

Доступ к информационному ресурсу, распространившему неуважительные сообщения, будет ограничен, если его владелец не удалит их в течение суток. Ранее предполагалось незамедлительное ограничение доступа без каких-либо уведомлений, напомнил председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.

За публикацию оскорбительных материалов грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение санкция будет сильнее: штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Олег Нилов предложил исключить из законопроекта упоминание органов госвласти. "Считаю, что органы госвласти не должны себя отделять от российского народа. Российский народ включает всех граждан и предполагает защиту", - пояснил он.

Сергей Иванов заявил о несоразмерности степени наказания за оскорбление властей и за простое хулиганство.

"Если на вас плюют в метро, получат 500 руб. штрафа, если депутата или кого-то из Правительства обозвали как-то, то все - на 15 суток упекут. Соизмеряйте степень наказания!" – сказал депутат.

Павел Крашенинников заверил, что авторы инициативы не собираются "всех подряд тащить под это дело".

"Но мы считаем, что наряду с защитной функций, должна быть и охранная, которую и предусматривает данная норма", - ответил депутат. По его словам, законопроект носит превентивную функцию.

Юрий Синельщиков предложил заменить в законопроекте "неприличную форму" на "нецензурную". Неприличная форма, напомнил депутат, включает в себя сниженную лексику – сленг, жаргон, просторечия и вульгаризмы, тогда как нецензурная – мат.

"За вульгаризмы мы будем выносить решения в виде ареста и кошмарные штрафы", - возмутился коммунист.