Жильцы дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, получат средства на продление договоров аренды жилья

Жители четырех подъездов дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, получат деньги на продление договоров аренды жилья еще на три месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, жильцов расселили на период проведения демонтажных работ. Было заключено 215 договоров аренды.

Борис Дубровский поручил направить жителям средства на продление договоров аренды.

"Совершенно очевидно, что надо продлевать договоры аренды людям на второй квартал текущего года. Мы ждем результатов госэкпертизы о том, пригоден ли дом для проживания", - подчеркнул губернатор.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников рассказал, что в ближайшее время будет направлено в госэкспертизу заключение Гипромеза по результатам обследования технического состояния дома. Все демонтажные работы завершены.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила Челябинской области земельный участок под строительство дома для жителей, пострадавших в результате взрыва газа 31 декабря. Земельный участок площадью 0,8 га находится по улице Грязнова рядом с пострадавшим домом.