Международный скандал: сын Кусто хочет приехать в Приморье для спасения косаток и белух

Сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, исследователь океанов Жан-Мишель Кусто сообщил властям Приморья, что хотел бы посетить регион и помочь в выпуске косаток и белух из бухты Средняя, передает РИА Новости.

Об этом Кусто написал в письме на имя главы региона Олега Кожемяко, который пока оказался способен лишь на то, чтобы обратиться за помощью к ученым, в том числе иностранным.

Ранее за белух и косаток, запертых в в Приморье, заступились звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон. Голливудский актер обратился к подписчикам своей страницы в Facebook с просьбой подписать петицию на сайте Change.org.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, сейчас животные содержатся в ужасных условиях в вольерах.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".