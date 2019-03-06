06 Марта 2019
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"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об эвакуации пассажиров в Домодедово через аварийный трап

В авиакомпании "Уральские авиалинии" опровергли сообщения о том, что пассажиров рейса из Омска в Москву пришлось эвакуировать через аварийный трап.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что во время полета экипаж понял, что заклинило двери. По данным канала, после посадки пассажиров пришлось выпускать аварийно: их эвакуировали по надувным трапам.

В пресс-службе авиакомпании в ответ на запрос Накануне.RU сообщили, что рейс U6-388 "Омск - Москва" прибыл в аэропорт Домодедово по расписанию - в 8 часов 30 минут по местному времени. После этого лайнер должен был выполнить рейс в кипрский город Ларнака.

москва аэропорт домодедово(2016)|Фото: Накануне.ru

"Самолет был поставлен к международному терминалу для посадки пассажиров через телетрап согласно технологическому графику. Высадка пассажиров внутренних воздушных линий в таком случае осуществляется через заднюю дверь через самоходный трап, что и было выполнено на рейсе "Омск - Москва", - пояснили в "Уральских авиалиниях".

Как добавили в авиакомпании, информация о выпускании аварийного трапа является недостоверной.

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"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об эвакуации пассажиров в Домодедово через аварийный трап

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Теги: Уральские авиалинии, Домодедово, посадка, эвакуация



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