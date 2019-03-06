06 Марта 2019
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От 30 до 500 тысяч. Госдума увеличила штрафы за фейковые новости в 10 раз

От 30 тыс. до 100 тыс. руб. может стоить обычному гражданину распространение недостоверных сведений, угрожающих общественной безопасности. Для должностных и юридических лиц штраф за фейковые новости колеблется от 60 тыс. до 500 тыс. руб. Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект о "фейк-ньюс". После внесения поправок наказание за распространение ложных сообщений, создающих угрозу общественному порядку, увеличилось в разы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ко второму чтению законодатели расширили определение фейковых новостей. Теперь под ними понимается "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Ранее большая часть определения скрывалась за размытой формулировкой "иные тяжкие последствия".

При обнаружении такой информации Роскомнадзор должен будет на основании обращения Генерального прокурора РФ или его заместителей уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления ложных сведений. Если реакции не последовало, ведомство вправе потребовать у операторов связи ограничить доступ к сайту, распространяющему фейк.

Решение можно будет оспорить в суде.

Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин подчеркнул, что сайты СМИ блокировать за фейковые новости не будут.

"Положения закона не распространяются на деятельность новостного агрегатора в случае распространения на нем недостоверной информации", - сказал он, пояснив, что для СМИ уже предусмотрена ответственность за это в соответствующем законе.

Депутат опроверг сведения о том, что от ответственности освободили только "государственные СМИ".

"Это не соответствует действительности, этого никто не говорит. Когда я употреблял фразу "традиционные медиа", я имел в виду издания, зарегистрированные как СМИ. Все СМИ будут регулироваться этим законом одинаково – и официальные, и те, которые называются независимой прессой", - подчеркнул Левин.

Ко второму чтению законопроект стал более жестким, добавил Павел Крашенинников.

"Штрафы увеличены в несколько раз. При рассмотрении в первом чтении мы вспоминали примеры Кемеровской области и Магнитогорска. Когда мы все взвесили, то пришли к тому, что должен быть существенный барьер для того, чтобы человек задумался, нужно ли делать это (распространять фейки, - прим. ред.) не только с нравственной, то и с экономической точки зрения", - пояснил депутат.

Штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 100 тыс. руб., ддля должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. руб; для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

За повторное совершение либо распространение в СМИ информации, повлекшей создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, наказание строже: от 100 тыс. руб. для граждан до 1 млн руб. для юрлиц.

Если же распространение фейковой информации повлекло за собой "смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка" штрафы составят уже от 300 тыс. руб. для граждан до 1,5 млн руб. для юрлиц.

Прежде чем увеличивать штрафы за распространение фейковых новостей с 3 тыс. до 30-100 тыс. руб. для граждан, следовало увеличить их зарплату, высказался Сергей Иванов.

"Мы все это делаем, ссылаясь на международный опыт… Увеличьте тогда как во Франции размер заработной платы, там рабочий получает в четыре раза больше, чем у нас. Пенсионеры получают полное пенсионное обеспечение плюс им оплачивают 25% коммунальных расходов. Если вы это сделаете, может, и не надо будет вводить такие санкции за фейки", - заявил депутат.

Только 41 депутат высказался против принятия законопроекта. Завтра поправки рассмотрят в окончательном чтении.

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От 30 до 500 тысяч. Госдума увеличила штрафы за фейковые новости в 10 раз

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Теги: фейковые новости, оскорбление власти, сми, журналист, блогер, информация



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