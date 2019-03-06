06 Марта 2019
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Политика За рубежом

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от российского дизайнера?

Забавный момент произошел накануне в Букингемском дворце. Кейт Миддлтон в числе других членов королевской семьи появилась на приеме в честь 50-летия назначения принца Чарльза наследником престола.  

Герцогиня Кембриджская весело смеялась с гостями и своим мужем Уильямом в нежно-зеленом платье скромного классического кроя: с воротничком-стойкой, пышными рукавами и летящей присборенной юбкой.

Официальный представитель дворца сообщил, что это платье Кейт было изготовлено частным портным, как говорится, ноу нейм.

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Однако, в сети модницы быстро вычислили, каким именно дизайнером вдохновлялся этот загадочный безымянный дизайнер. В прошлом году практически такое же шелковое платье было представлено в Ulyana Sergeenko Demi-Couture. Наряды от Ульяны Сергеенко носят многие звезды, в том числе и западные, даже монаршие особы. Ситуация явно попахивает плагиатом, хотя, пожалуй, признать, что во время столь сложных отношений между Россией и Великобританией жена будущего короля выбирает наряд от российского дизайнера – было бы еще более неудобным для Букингемского дворца.

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Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от российского дизайнера?

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Теги: кейт миддлтон, ульяна сергеенко, подделка, британская королевская семья



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