"Я не участвую в этом цирке!" В Кургане депутаты поругались из-за "беспричинной" отставки главы города

На закрытом заседании Курганской городской думы 4 марта, когда депутаты решали вопрос о сложении полномочий главы города Сергея Руденко, произошел скандал, подробности которого ранее не были известны, передает корреспондент Накануне.RU.

Словесная перепалка произошла между депутатом от КПРФ Яковом Сидоровым и "единороссом" Вячеславом Тяжельниковым, который возглавил думскую комиссию и докладывал о сложении полномочий Руденко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Руденко сложил с себя полномочия главы Кургана и депутата городской думы в срочном порядке. Сидоров возмутился, по какой причине заявление было написано 4 марта и депутатов для принятия решения экстренно собрали также 4 марта.

"Я сразу заявляю, что я не буду участвовать в голосовании. Связано это с нарушением регламента, не связано - пусть соответствующая комиссия разбирается, поскольку участвовать в этом цирке, который сегодня я лично наблюдаю, я не хочу. Вы сказали о том, что заявление было подано 4 числа (марта - прим.), то есть сегодня", - отметил Сидоров.

"Сидит нормальный, здоровый мужик, глава города, который не просто выполняет обязанности главы, а за которым еще как минимум 10 тыс. избирателей в поселке Рябково, где я живу и работаю. И сегодня вот мы такое решение принимаем! Я считаю, что если это болезнь - нет вопросов, если это решение Сергея Владимировича как физического лица, да не вопрос: хочет - устраивается на работу, хочет - не устраивается. Но мы говорим о главе города Кургана. На сегодняшний день причины (для увольнения - прим.) должны быть веские", - отметил коммунист.

Сидоров, обращаясь к Тяжельникову, добавил: "Вот это вот, то что вы мне тут проговорили, если это детским лепетом назвать, то это еще мягко говоря. Можно и по-другому все это назвать. Это настоящий цирк! Нужно быть ответственным".

Вячеслав Тяжельников молчал, однако потом неожиданно начал кричать и возмущаться.

"Как председатель комиссии я хочу сказать, вы не в цирке находитесь. Если вы хотите побывать в цирке, пожалуйста, туда езжайте, можете клоунов пригласить. Я никогда не занимаюсь детским лепетом. Я из этого, в отличие от вас, возраста уже вышел", - крикнул Тяжельников.

Сидоров возразил, что "тоже не мальчик".

"4 числа написал (заявление - прим.), срочно собрали комиссию, где единогласно проголосовали, сейчас город оставляем без главы. Если вы считаете это нормальным в вашем возрасте, ради бога, пусть будет нормально", - возразил Сидоров.

Перепалку прекратил сам Сергей Руденко, попросив коллег быть взаимовежливыми друг к другу.

Напомним, исполняющим обязанности главы Кургана после увольнения Руденко будет депутат Игорь Прозоров.