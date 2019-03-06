06 Марта 2019
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"Вопрос поставили шире, чем планировалось". Орешкин объяснил свой провал в Госдуме

Министр экономического развития России Максим Орешкин поделился своим мнением о выступлении на "правительственном часе" в Госдуме. Он заявил, что перенос доклада случился из-за того, что депутаты поставили вопрос шире, чем планировалось изначально.

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Как сообщало Накануне.RU, Госдума сегодня решила на месяц перенести доклад министра, так как он не смог ответить на вопросы об исполнении нацпроектов и поручений, которые дал в послании Федеральному Собранию президент России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Орешкину подготовиться и прийти повторно.

Сам Орешкин, комментируя свое выступление журналистам, заявил, что тема его доклада должна была быть более узкой, но депутаты поставили вопросы, которых не было в повестке.

"Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано, мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с национальными проектами", - приводит слова Орешкина "Интерфакс". Он добавил, что поддерживает идею переноса"правительственного часа", чтобы сконцентрироваться на теме достижения национальных целей развития.

Отмену выступления Орешкина в Кремле назвали "рабочим процессом". Между тем министр на этой неделе заявлял, что ему было бы интересно поработать президентом.

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"Вопрос поставили шире, чем планировалось". Орешкин объяснил свой провал в Госдуме

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Теги: Максим Орешкин, Госдума, правительственный час



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