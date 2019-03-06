В аэропорту Магнитогорска пьяного пассажира сняли с рейса в Москву

В аэропорту Магнитогорска полицейские задержали пьяного пассажира. Мужчина ругался и конфликтовал с экипажем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, инцидент произошел вечером 5 марта. Пьяный 32-летний житель Ростовской области во время посадки на самолет выражался грубой нецензурной бранью и мешал работе экипажа.

Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть ЛПП в аэропорту Магнитогорска, где в отношении него полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Кроме того, в здании аэровокзала пассажир оскорбил нецензурной бранью сотрудников полиции. Теперь ему может грозить и уголовное дело.