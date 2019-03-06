06 Марта 2019
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Общество

Под страхом увольнения: районные администрации Екатеринбурга взялись за вывоз снега

Районные администрации Екатеринбурга взялись за уборку улиц от снега после того, как мэр города Александр Высокинский пригрозил уволить ряд руководителей. Как сообщили Накануне.RU в администрации города,

У служб есть время до конца этой недели для расчистки подконтрольных им территорий. 10 марта состоится контрольный объезд всех семи районов.

"Районные службы благоустройства активизировали работу по уборке снега со своих территорий. Также ведется целенаправленная работа с руководителями предприятий торговли и ЖКХ", - добавили в пресс-службе.

Так, с территории Октябрьского района на специализированные полигоны за прошедшие сутки было вывезено более 1 тыс. 300 тонн снега. В Кировском районе произведены работы по вывозу снега с улиц Рассветная, 40 лет ВЛКСМ, также убрана территория возле ТЮЗа, очищены проезжие части: 40 лет ВЛКСМ, Дорога на ТЭЦ, Чекистов, Менделеева, Менжинского, Садовая, Боровая, Бехтерева, Кондукторская. Тротуары убраны на улицах: Студенческая, Комвузовская, Академическая, Сулимова, Советская, Д.Зверева, Вилонова, Уральская, Блюхера, Норильская, Вознесенская горка, Пролетарская.

В Железнодорожном районе также продолжается круглосуточная уборка улично-дорожной сети от снега.

В Ленинском районе на сегодня уже вывезен снег с улицы Павла Шаманова с переходом на улицу Вильгельма де Генина и другие.

Как сообщили в отделе благоустройства и транспорта администрации Верх-Исетского района, за прошедшие сутки на полигон вывезено более 1 тыс. 200 тонн снега и льда. Большое внимание уделяется очищению проходов к школам и детским садам.

В Чкаловском районе за минувшие сутки вывезли более 2 тыс. 700 тонн снега. Орджоникидзевский район отправил на снегоприемочные полигоны более 2 тыс. тонн снежной массы.

На некачественную уборку улиц этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция. Жители указывали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД указывала, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что пешеходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев. Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок - им пришлось угрожать штрафами.

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Под страхом увольнения: районные администрации Екатеринбурга взялись за вывоз снега

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Теги: уборка снега, снегопад, службы благоустройства, екатеринбург, улица, александр высокинский



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Ранее 28.02.2019 07:51 Мск Высокинский поручил квартальным тщательно проверить уборку снега в Екатеринбурге

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