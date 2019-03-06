Стали известны подробности нападения на мать и брата Юрия Дудя

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на родственников известного видеоблогера Юрия Дудя.

Инцидент произошел еще в октябре 2018 года. Неизвестные избили Анну Степановну и Игоря - мать и брата Дудя, сообщил телеграм-канала Mash. Полиция отказывалась расследовать это дело, несмотря на то, что женщина написала заявление.

Однако дело все-таки было возбуждено после вмешательства прокуратуры.

По данным Mash, конфликт произошел между Игорем и его супругой, с которой он разводится - они делят ребенка.

Сообщается, что нападавшие – это отец жены Игоря, 59-летний московский бизнесмен и его охранники.

Юрий Дудь - российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. С 2017 года ведет авторское шоу на YouTube-канале "вДудь", где берет интервью у известных журналистов, бизнесменов, политиков, деятелей искусства.

По данным Википедии, мать Юрия - Дудь Анна Степановна - преподаватель химии Московского училища олимпийского резерва № 3 Департамента физической культуры и спорта Москвы.