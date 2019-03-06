Пьяный уралец убил своего приятеля огромным телевизором

Следственный комитет возбудил уголовное дело против ранее судимого жителя уральского города Березовский. Его обвиняют в убийстве знакомого.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в ночь на 2 марта в квартире дома по улице Красных Героев: приятели выпивали и между ними произошел конфликт. Тогда один из них избил своего оппонента руками и стоявшим рядом телевизором. Жертва получила многочисленные травмы головы, туловища и переломы ребер, от которых скончалась на месте происшествия.

Полицейским удалось задержать злоумышленника по "горячим следам". Он сразу же дал признательные показания и был заключен под стражу.

Сейчас по уголовному делу продолжается проведение следственных действий и сбор доказательств.