06 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Пьяный уралец убил своего приятеля огромным телевизором

Следственный комитет возбудил уголовное дело против ранее судимого жителя уральского города Березовский. Его обвиняют в убийстве знакомого.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в ночь на 2 марта в квартире дома по улице Красных Героев: приятели выпивали и между ними произошел конфликт. Тогда один из них избил своего оппонента руками и стоявшим рядом телевизором. Жертва получила многочисленные травмы головы, туловища и переломы ребер, от которых скончалась на месте происшествия.

убийство телевизором в Березовском(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Полицейским удалось задержать злоумышленника по "горячим следам". Он сразу же дал признательные показания и был заключен под стражу.

Сейчас по уголовному делу продолжается проведение следственных действий и сбор доказательств.

убийство телевизором в Березовском(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

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Пьяный уралец убил своего приятеля огромным телевизором

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Теги: телевизор, убийство, Средний Урал



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