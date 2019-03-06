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Образование Курганская область

В Зауралье скандальное объединение детских лагерей возглавит экс-чиновник курганской мэрии

Бывший заведующий отделом культуры департамента социальной политики администрации Кургана Алексей Гудков, который оставил свою должность после скандала с баннерами к 9 мая, напечатанными с ошибками, возглавил скандально известное объединение детских загородных лагерей "Дети плюс" - об этом на своей странице в соцсети "Вконтакте" написал замдиректора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.

Хлебников отметил, что "Дети плюс" имеет массу нерешенных задач, а Гудков - человек с опытом управленческой работы.

"В разные годы он занимал руководящие должности в органах местного самоуправления, возглавлял загородный лагерь и учреждение дополнительного образования. Выражаю надежду, что именно с его приходом ситуация на предприятии стабилизируется", - написал Хлебников.

Дестабилизация предприятия началась еще несколько лет назад, когда к управлению организацией приложила руку осужденная экс-замгубернатора Курганской области Марина Калугина. С октября 2007 по февраль 2011 года Калугина с использованием своего служебного положения в соучастии со своим супругом Иваном Смолиным и знакомым Игорем Потемкиным организовала хищение денег "Дети плюс" на сумму более 7 млн руб.

А с февраля 2009 до февраля 2011 года Калугина, нарушая закон, принимала участие в управлении этой коммерческой организацией, предоставляя льготы и преимущества по отношению к другим участникам рынка санаторно-курортных услуг.

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В Зауралье скандальное объединение детских лагерей возглавит экс-чиновник курганской мэрии

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Теги: Алексей Гудков, Курган, Дети плюс, ОГУП, курорты, детский лагерь, Зауралье



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