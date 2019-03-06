У Беглова появился новый советник из когорты "преемников" Путина в администрации

В Санкт-Петербурге стало известно о появлении нового советника у врио губернатора Александра Беглова, им стал 34-летний Илья Ткачев, ранее трудившийся в министерстве транспорта России и бизнес-структурах. "Фонтанка.ру" приводит интересные факты о новом советнике врио губернатора.

Ткачев, закончивший вуз в 2007 году, через пять лет занял пост советника министра транспорта Максима Соколова и занимал его вплоть до отставки последнего весной прошлого года. Отец Ткачева Геннадий, как выяснили журналисты, в 1996 году занял пост главы комитета внешнеэкономических связей администрации Санкт-Петербурга, который до того занимал Владимир Путин. Ушедший, как известно, в отставку после провальных выборов губернатора вместе с Анатолием Собчаком.

Как отмечают наблюдатели, назначение Бегловым Ткачева собственным советником по транспорту следует в русле прочих назначений такого рода. Например, человек сначала получает должность "советника", входит несколько месяцев в дела, затем Беглов представляет его кандидатуру в Законодательное собрание на утверждение в ранге вице-губернатора.