Сургутские коммунисты провели пикет в поддержку испанского рэпера

Коммунисты Сургута вышли на пикет в поддержку испанского музыканта Пабло Хаселя, которого в Испании приговорили к тюремному сроку за высказывание коммунистических взглядов. Несколько десятков человек развернули баннер с его фамилией, передает корреспондент Накануне.RU.

Акцию провела местная ячейка компартии и активисты организации "Совесть", фото разошлись по социальным сетям. Репост сделал и сам Хасель.

Nos envían esta muestra solidaria con @PabloHasel desde Rusia. En la pancarta pone "Surgut contigo. El fascismo no pasará" pic.twitter.com/meWOU48XXg — Llibertat Pablo Hasel (@LlibertatHasel) 4 марта 2019 г.

"Акция направлена на поддержку испанского музыканта, который смело критикует угнетающую народ власть, однако за открытие глаз людям в Испании ему грозит уголовный срок", - заявили в сургутском отделении КПРФ.

В Испании Хаселя обвиняют в восхвалении терроризма, оскорблении Короны и государственных органов Испании. Он приговоерн к тюремному заключению сроком на два года и штрафу в размере 24 300 евро.