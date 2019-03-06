06 Марта 2019
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Сургутские коммунисты провели пикет в поддержку испанского рэпера

Коммунисты Сургута вышли на пикет в поддержку испанского музыканта Пабло Хаселя, которого в Испании приговорили к тюремному сроку за высказывание коммунистических взглядов. Несколько десятков человек развернули баннер с его фамилией, передает корреспондент Накануне.RU.

Акцию провела местная ячейка компартии и активисты организации "Совесть", фото разошлись по социальным сетям. Репост сделал и сам Хасель.

"Акция направлена на поддержку испанского музыканта, который смело критикует угнетающую народ власть, однако за открытие глаз людям в Испании ему грозит уголовный срок", - заявили в сургутском отделении КПРФ.

В Испании Хаселя обвиняют в восхвалении терроризма, оскорблении Короны и государственных органов Испании. Он приговоерн к тюремному заключению сроком на два года и штрафу в размере 24 300 евро.

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Сургутские коммунисты провели пикет в поддержку испанского рэпера

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Теги: Пабло Хасель, КПРФ Сургут, коммунисты



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