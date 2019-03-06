Молодая москвичка продала свою новорожденную дочь через интернет

В Москве задержали 23-летнюю девушку, которая продала свою новорожденную дочь незнакомой женщине. До этого она разместила в интернете объявление, на которое откликнулась "покупательница" - при передаче денег злоумышленницу задержали.

За дочку москвичка потребовала 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по столице.

Следователи решают вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, горе-мать на допросе во всем призналась.