"На допдоходы бюджета страны можно накормить детей едва ли не всей планеты": в ГД ответили владимирской чиновнице

На дополнительные доходы бюджета России за 2018 год можно накормить детей едва ли не всей планеты, заявил Накануне.RU член комитета Госдумы по образованию Олег Смолин, комментируя заявление владимирской чиновницы, переложившей ответственность за школьное питание на родителей.

Напомним, во Владимире руководитель департамента образования региона Ольга Беляева заявила, что процесс организации детского питания в школах не лежит на плечах государства. Видеозапись выступления появилась на YouTube и вызвала возмущения пользователей Сети.

"Я хотел бы напомнить, что одного министра за похожее заявление уже уволили. Не знаю, что будет со следующим", - прокомментировал очередное скандальное высказывание Смолин.

Он пояснил, что закон "Об образовании" действительно не обязывает федеральный бюджет или бюджет субъекта РФ оплачивать питание детей. Но во многих регионах это питание в какой-то части оплачивается: или всех детей в начальной школе, или детей из необеспеченных семей, или других категорий детей, нуждающихся в социальной защите.

Владимирская чиновница сделала свое заявление, отвечая на вопрос, почему были отменены бесплатные завтраки для некоторых школьников младших классов.

Ольга Беляева

По мнению Смолина, такое решение выглядит, мягко говоря, странным: "Во-первых, в России с 2014 по 1206 года был кризис, но детей кормили. Сейчас вроде бы из кризиса мы вышли, но у детей питание отнимают".

"Во-вторых, дополнительные доходы бюджета страны за 2018 год – более 2 трлн рублей. Можно накормить всех детей едва ли не всей планеты, - заявил член комитета ГД. - В 2019 году дополнительные доходы бюджета, по официальным данным, составят тоже около 2 трлн рублей. По данным Алексея Кудрина – около 3 трлн. И подавно детей можно накормить".

Другое дело, отмечает Смолин, что федеральный бюджет "не очень делится с регионами своими деньгами", и поэтому, по данным Минфина, долги регионов на начало 2019 года составляют 2,2 трлн рублей, а на 2020 год ожидаются в 2,9 трлн рублей.

"Разумеется, у нас нет никаких оснований для отмены тех социальных гарантий, которые были, - подчеркнул депутат. - Федеральный бюджет должен помогать регионам, чтобы они имели возможность давать детям нормальное образование и нормальное питание".

"Что касается министра, то государственным чиновникам следует знать, что иногда лучше молчать", - заключил Смолин.