06 Марта 2019
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Экономика

В Кремле прокомментировали отмену доклада Орешкина в Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "рабочим моментом" отмену доклада главы Минэкономразвития Максима Орешкина на правительственном часе в Госдуме. Депутаты настояли на переносе выступления, поскольку министр не смог ответить на вопросы об исполнении нацпроектов и поручений послания президента.

Комментируя инцидент, Песков заявил, что в Кремле не следили за докладом в прямом эфире.

"Но, в целом, это рабочий процесс… Конечно же, требования высокие. Конечно, [в таких выступлениях] требуется конкретика. Но еще раз повторяю, мы не видели и не читали стенограмму, поэтому было бы неверно что-то говорить", - приводит слова Пескова ФАН.

Максим Орешкин(2019)|Фото: Госдума РФ

Как сообщало Накануне.RU, Орешкин пришел в "нижнюю палату" с докладом "О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Но министр не смог дать конкретных ответов на вопросы по расходованию средств в рамках нацпроектов и мерах, принятых министерством для развития экономики. депутаты перенесли его доклад на конец марта - начало апреля.

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В Кремле прокомментировали отмену доклада Орешкина в Госдуме

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Теги: Максим Ошеркин, Госдума, правительственный час, Дмитрий Песков



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