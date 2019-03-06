В Перми перевозчики подали к мэрии 18 исков из-за амортизации

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

В Перми перевозчики подали к мэрии 18 исков из-за амортизации

В прикамский Арбитраж поданы 18 исков от перевозчиков к департаменту дорог и транспорта мэрии Перми. Они требуют компенсировать расходы, связанные с амортизацией, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Их 4-5 марта подали компании "Ааавто", "Вираж", "Горавтотранс", "Дизель", "Закамский автобус-1", "Закамский автобус-2", "Закамский автоьус-3", "Закамское автотранспортное предприятие", "Урал-авто", "Транзит", "Усадьба", "Техстрой-авто", "Сервис-авто", "Ситибас", а также индивидуальные предприниматели Альфрит Адутов, Петр Белозеров, Сергей Полежаев, Сергей Старков.

В департаменте Накануне.RU заявили, что перевозчики планируют взыскать деньги за март – апрель 2016 г. По их мнению, в это время они понесли убытки из-за разницы между утвержденным и экономически обоснованным тарифом, связанной с изменением в действовавших и измененных сроках амортизации при расчете тарифа.

Их изменение вызвано законным решением суда от 3 марта 2016 г. 11 февраля 2019 г. по аналогичному делу по заявлению перевозчика, компании "Арт-Стиль", Семнадцатым арбитражным апелляционным судом были рассмотрены апелляции департамента. Перевозчику отказано.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми перевозчики подали к мэрии 18 исков из-за амортизации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: иск, департамент дорог и транспорта, амортизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 313

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети