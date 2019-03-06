В Перми перевозчики подали к мэрии 18 исков из-за амортизации

В прикамский Арбитраж поданы 18 исков от перевозчиков к департаменту дорог и транспорта мэрии Перми. Они требуют компенсировать расходы, связанные с амортизацией, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Их 4-5 марта подали компании "Ааавто", "Вираж", "Горавтотранс", "Дизель", "Закамский автобус-1", "Закамский автобус-2", "Закамский автоьус-3", "Закамское автотранспортное предприятие", "Урал-авто", "Транзит", "Усадьба", "Техстрой-авто", "Сервис-авто", "Ситибас", а также индивидуальные предприниматели Альфрит Адутов, Петр Белозеров, Сергей Полежаев, Сергей Старков.

В департаменте Накануне.RU заявили, что перевозчики планируют взыскать деньги за март – апрель 2016 г. По их мнению, в это время они понесли убытки из-за разницы между утвержденным и экономически обоснованным тарифом, связанной с изменением в действовавших и измененных сроках амортизации при расчете тарифа.

Их изменение вызвано законным решением суда от 3 марта 2016 г. 11 февраля 2019 г. по аналогичному делу по заявлению перевозчика, компании "Арт-Стиль", Семнадцатым арбитражным апелляционным судом были рассмотрены апелляции департамента. Перевозчику отказано.