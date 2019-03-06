У самолета "Уральских авиалиний" из Омска в Москву заклинило двери во время полета

В московском аэропорту Домодедово произошел очередной инцидент с пассажирским самолетом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, борт "Уральских авиалиний" направлялся в Москву из Омска, когда во время полета экипаж понял, что заклинило двери. Перед посадкой лайнер кружил над аэропортом около 20 минут.

В результате она прошла успешно, но пассажиров пришлось выпускать аварийно: их эвакуировали по надувным трапам.

Напомним, в начале февраля в Домодедово самолет авиакомпании "Ямал" врезался в мачту освещения. Никто из 63 пассажиров не пострадал.