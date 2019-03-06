06 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинский посол в Вене объявил Украину "истоком Европы"

Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что "Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы". Так он прокомментировал в Facebook заявление кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера, который признал, что Украина никогда не имела никакого отношения к Крыму.
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"Не будите старых демонов!" - так назвал Щерба свою статью в газете "Wiener Zeitung". Он пишет, что крещение Руси началось с Крыма, а само государство называлось "Киевской Русью, а не Московской". Поэтому Щерба, как принято в Киеве, отождествляет ее с нынешней Украиной.

Это главное "доказательство" украинских политиков разбивается о тот факт, что название "Киевская Русь" было введено русскими историками только в XVIII веке для периодизации русской истории и отсутствует в летописях. Также они обходят стороной вопрос, когда "Киевская Русь" перестала быть русской и стала "украинской", не говоря о том, что древняя Русь представляла собой множество княжеств, объединенных Рюриковичами по родовому принципу, т.е. не было государством европейского типа. При этом слова Щербы свидетельствуют о том, что украинская власть на части исконно русской территории инсталлирует альтернативную русофобскую русскую историю.

Напомним, недавно в европейской газете "Observador" министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Беларусь произошли от воображаемого европейского государства "Украины-Руси".

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Украинский посол в Вене объявил Украину "истоком Европы"

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Теги: Украина, Европа



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