Индийский отставной генерал: Авиаудары нанесены в ответ на использование Пакистаном терроризма

Индии пришлось нанести авиаудары в ответ на использование Пакистаном терроризма, как оружия для решения кашмирского вопроса. Такое мнение в ходе видеомоста между Дели и Москвой выразил бригадный генерал в отставке, эксперт в области кризисного урегулирования и безопасности, сотрудник Управления всесторонней оценки программ Министерства обороны Индии Рахул Бхонсле, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вместо того, чтобы заниматься политическим диалогом, государство использует террористов, как оружие для решения кашмирского вопроса, и это вынуждает Индию реагировать, наша страна как будто прижата к стене", - заявил он.

По словам индийского эксперта, Индии пришлось использовать военную силу, так как не было других вариантов реагирования.

"Мне кажется, что Индия постоянно стремилась к деэскалации, не хотела использовать военную силу. Поскольку пришлось использовать военную силу, это значит, что не было никаких других вариантов, а только нанести авиаудар по террористической группе, которая имела большой лагерь в районе Пакистана", - рассказал Бхонсле.

Он отметил, что эта информация была предоставлена Пакистану, но он не предпринял никаких действий, и Индии пришлось нанести удар. "Этот удар был не против Пакистана, а против террористической группы, мы это четко обозначили. Это был предупредительный удар против террористов", - добавил бригадный генерал в отставке.

В настоящее время ситуация находится на стадии деэскалации, предположил Бхонсле. "Я надеюсь, что со стороны Индии больше не будет никаких других военных действий", - сказал он, добавив, что "сейчас пора за дело взяться дипломатам".

Напомним, причиной обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных. После теракта ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолетах.