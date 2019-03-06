06 Марта 2019
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Общество Пермский край

Обманутые дольщики Кизела получили первые субсидии на жильё

В Кизеле обманутые дольщики начали получать деньги на свои квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского минстроя.
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Перечисления субсидий на новое жилье обманутым дольщикам начались сегодня. Речь идёт о тех людях, которые участвовали в программах местного развития и обеспечении занятости для шахтерских городов и поселков. Они купили жильё на условиях участия в долевом строительстве, но застройщики не выполнили обязательства. Сколько именно людей получили деньги сегодня, не уточняется, но в общем речь идёт о 277 людях.

Всего по договорам долевого участия кизеловцы приобрели 132 квартиры. Проблемы с возведением домов возникли у "БиС Монтаж" и "Технострой". Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Заксобрание проект закона, определяющий размер субсидий из краевого бюджета на выплаты обманутым дольщикам. Закон принят в декабре 2018 г. Так, общая сумма средств, необходимая для выплат, составила 105 млн руб.

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Обманутые дольщики Кизела получили первые субсидии на жильё

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Теги: обманутые дольщики, Кизел, БиС Монтаж, Технострой



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