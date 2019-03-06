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Политика За рубежом

Индийский профессор считает возможным решить конфликт с Пакистаном дипломатическим путем

Конфликт между Индией и Пакистаном нужно решать в дипломатической плоскости. Такое мнение в ходе видеомоста между Дели и Москвой выразил экс-постпред Индии при ООН, профессор Индийского общества международного права Каларикал Пранчу Фабиан, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действия Индии не были направлены против каких-либо военных или гражданских целей. Это был предупредительный удар против тех, кто, согласно нашим надежным разведданным, готовил новые теракты против Индии", - объяснил он позицию Индии в связи с последним обострением конфликта.

Посол Фабиан заявил, что Пакистан использует терроризм, как элемент своей государственной политики, и этому, на его взгляд, должен быть положен конец.

"Терроризм исходит с территории Пакистана и направлен против Индии. Да, действительно, есть определенные сложности со штатом Джамму и Кашмир, и Пакистан использует сложности, с которыми мы там сталкиваемся… Терроризм не может быть инструментом госполитики, он должен быть объектом нашей общей борьбы", - отметил он.

Индийский эксперт также выразил уверенность в том, что Дели и Исламабад "смогут найти способ начать разговор, чтобы решить эти проблему". "Я искренне верю, что давно пора решать этот вопрос в дипломатической плоскости… Нужно принять решение прекратить этот конфликт и сесть за стол переговоров. Я надеюсь, что это придет к нам раньше, а не позже", - добавил Фабиан.

Напомним, причиной обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных. После теракта ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолетах.

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Индийский профессор считает возможным решить конфликт с Пакистаном дипломатическим путем

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Теги: Каларикал Пранчу Фабиан, Индия Пакистан



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