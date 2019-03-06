06 Марта 2019
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Спорт В России За рубежом

Лучшим российским футболистом в истории Лиги чемпионов признан Аршавин

В Испании подвели итоги голосования за лучшего российского футболиста в истории Лиги чемпионов. Как передает корреспондент Накануне.RU, победитель набрал около 50% голосов.
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Напомним, опрос проводил испанский телеканал Movistar +. Всего претендентов было четверо: бывшие игроки сборной России Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Дмитрий Аленичев.

В результате победу одержал Аршавин, набравший 45%. Второе место занял Мостовой (23%), третье - Аленичев (18%), а замкнул четверку Карпин (14%).

Напомним, Андрей Аршавин играл в Лиге чемпионов, выступая за питерский "Зенит" и лондонский "Арсенал". Недавно футболист, завершивший карьеру, принял участие в турнире "Кубок Легенд-2019" в Москве.

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Лучшим российским футболистом в истории Лиги чемпионов признан Аршавин

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Теги: Аршавин, опрос, Лига чемпионов



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Ранее 05.03.2019 11:17 Мск В Испании решили определить лучшего российского футболиста за всю историю Лиги чемпионов

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