Лучшим российским футболистом в истории Лиги чемпионов признан Аршавин

В Испании подвели итоги голосования за лучшего российского футболиста в истории Лиги чемпионов. Как передает корреспондент Накануне.RU, победитель набрал около 50% голосов.

Напомним, опрос проводил испанский телеканал Movistar +. Всего претендентов было четверо: бывшие игроки сборной России Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Дмитрий Аленичев.

В результате победу одержал Аршавин, набравший 45%. Второе место занял Мостовой (23%), третье - Аленичев (18%), а замкнул четверку Карпин (14%).

Напомним, Андрей Аршавин играл в Лиге чемпионов, выступая за питерский "Зенит" и лондонский "Арсенал". Недавно футболист, завершивший карьеру, принял участие в турнире "Кубок Легенд-2019" в Москве.