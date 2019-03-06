В Перми ищут виновников подрыва банкомата в одном из магазинов

Рано утром в Перми произошла попытка подрыва банкомата в магазине "Свой" на улице Красногвардейской, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Около 4.00 в полицию сообщили о том, что неизвестными в одном из магазинов по улице Красногвардейская поврежден банкомат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевых силовиков. Деньги преступникам забрать не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Налётчиков ищут.

Отметим, в Перми часто страдает от налетчиков "Сбербанк". Особенно богатым стал 2016 г. – тогда банкоматы подрывали или грабили, в одном из случаев добычей стали несколько миллионов рублей. В ноябре этого года голый пермяк пробрался в отделение и залил его кровью.