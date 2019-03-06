Депутаты тюменской "матрешки" не будут собираться ради повышения доплат пенсионеров

Депутаты северных регионов Уральского федерального округа не стали проводить внеочередные заседания региональных дум ради голосования по законопроекту об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Мнение об инициативе они выскажут заочно, передает корреспондент Накануне.RU.

Госдума направила проект в регионы и ждет обратную связь уже к первому чтению, назначенному на 12 марта. "Мы попросили регионы очень оперативно дать нам обратную связь. Этот закон для нас в приоритете, он будет принят до конца марта", — сообщила заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева.

В ряде регионов заседания состоятся уже завтра: решение принято в Свердловской области, Пермском крае. Однако в северных регионах в преддверии длинных выходных решили не собирать депутатов в зале заседаний. В Тюменской областной думе сегодня и завтра идет заочное голосование по проекту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе. Результаты будут направлены в "нижнюю палату" до первого чтения.

Аналогичное решение о заочном голосовании принято на Ямале, опросник депутаты получили уже сегодня, сообщили Накануне.RU в заксобрании. В аппарате думы ХМАО не смогли пояснить судьбу голосования по проекту, известно ли, что внеочередного заседания не будет.

Напомним, поправки меняют порядок индексации пенсий. Закон предусматривает, что сначала пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, будут устанавливаться социальные доплаты, и уже после этого пенсия будет индексироваться. Индексация не должна уменьшать предоставляемые социальные доплаты. Поручение об изменении порядка индексации пенсий дал президент России Владимир Путин, ПФР после этого сообщил, что существующий порядок индексации на деле не увеличивал пенсии.

Перерасчет пенсионерам будет сделан "задним числом", он затронет порядка 12 млн человек.