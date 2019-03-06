Попал под наледь. Ямалец оказался в больнице с черепно-мозговой травмой

В Губкинском мужчина попал в больницу после того, как прогулялся возле одного из домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

5 марта ему на голову упала наледь. Он получил черепно-мозговую травму. Сотрудники управления начали проверку случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Мужи управляющая компания "Партнёр" оштрафована за падение снега на автомобиль. До этого жители одного из подъездов дома №1 по Холодильной в Ноябрьске не смогли попасть домой на обед – вход в подъезд оказался полностью завален снегом