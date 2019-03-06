06 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Генштаб ВСУ заявил о подготовке Россией "ударных соединений" для нападения

Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия завершает формирование на границе с Украиной ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназа готовятся к вторжению. Об этом он сказал на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса.
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При этом в качестве доказательств были представлены общие рассуждения о том, что "в современных геополитических реалиях" Россия якобы угрожает Украине и может вторгнуться с севера, востока и юга. Однако состояние украинской армии "вселяет оптимизм", отметил Муженко.

Он также считает, что Россия использует время предвыборной кампании для "подрыва оборонного потенциала Украины". Однако нагнетание Киевом антироссийской истерики как раз и может быть связано с предстоящими президентскими выборами. Так, украинский президент Петр Порошенко несколько раз в год заявляет о скором "вторжении" России, призывая поддержать нынешнюю власть.

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Генштаб ВСУ заявил о подготовке Россией "ударных соединений" для нападения

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Теги: Украина, ВСУ



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