Генштаб ВСУ заявил о подготовке Россией "ударных соединений" для нападения

Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия завершает формирование на границе с Украиной ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназа готовятся к вторжению. Об этом он сказал на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса.

При этом в качестве доказательств были представлены общие рассуждения о том, что "в современных геополитических реалиях" Россия якобы угрожает Украине и может вторгнуться с севера, востока и юга. Однако состояние украинской армии "вселяет оптимизм", отметил Муженко.

Он также считает, что Россия использует время предвыборной кампании для "подрыва оборонного потенциала Украины". Однако нагнетание Киевом антироссийской истерики как раз и может быть связано с предстоящими президентскими выборами. Так, украинский президент Петр Порошенко несколько раз в год заявляет о скором "вторжении" России, призывая поддержать нынешнюю власть.