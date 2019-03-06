06 Марта 2019
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Общество В России Воронежская область

Воронежский авиазавод перенес торги на перевооружение под Ил-112В

Воронежский авиационный завод (ПАО ВАСО) отменил сразу четыре тендера на общую сумму в 910,5 млн рублей, следует из документов сайта госзакупок.

Торги отменили из-за изменений существенных условий закупки. Аукционы должны были состояться 4 марта 2019 года, их перенесли на 15 марта.

Напомним, сообщалось, что авиазавод вложит в реконструкцию производства военно-транспортных самолетов Ил-112В более 910 млн рублей. Работы должны завершиться в августе 2020 года.

В частности, планируется реконструировать механообрабатывающее производство (198,8 млн рублей), заготовительно-штамповочное и металлургическое производства (287,2 млн рублей).

На модернизацию производства концевых частей крыла с балками силовой установки и оперения потратят 206,3 млн рублей, на производство полимерных композиционных материалов - 218,1 млн рублей.

В прошлом году стало известно, что Воронежское акционерное самолетостроительное общество станет филиалом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Воронежский авиазавод перенес торги на перевооружение под Ил-112В

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Теги: воронежский авиационный завод, ил-112в



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