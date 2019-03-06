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Политика Свердловская область

Горячкин сменил Ленду: глава Нижнего Тагила назначил своего постоянного представителя в гордуме

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил своего постоянного представителя в городской думе. Соответствующее распоряжение Пинаева опубликовано на официальном сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

На должность назначен первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. Он сменит руководителя аппарата Андрея Ленду, бывшего постоянным представителем еще при прежнем мэре Сергее Носове.

Как сообщало Накануне.RU, Горячкин был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Тагила в декабре прошлого года. В январе он временно исполнял обязанности мэра вместо Пинаева.

Вячеслав Горячкин(2017)|Фото: V-tagile.ru

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Горячкин сменил Ленду: глава Нижнего Тагила назначил своего постоянного представителя в гордуме

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Теги: Пинаев, Горячкин, Ленда, Нижний Тагил



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