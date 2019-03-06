На должность назначен первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин . Он сменит руководителя аппарата Андрея Ленду , бывшего постоянным представителем еще при прежнем мэре Сергее Носове .

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил своего постоянного представителя в городской думе. Соответствующее распоряжение Пинаева опубликовано на официальном сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU .

Горячкин сменил Ленду: глава Нижнего Тагила назначил своего постоянного представителя в гордуме





