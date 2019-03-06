На Южном Урале регоператоров по обращению с ТКО обязали отчитываться перед минэкологии

На Южном Урале регоператоров по обращению с ТКО обязали отчитываться перед минэкологии.

"Теперь региональные операторы будут предоставлять министерству информацию о количестве граждан и юридических лиц, которых обслуживают, о количестве транспортированных, обработанных, утилизированных и направленных для захоронения на полигон отходов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Также они будут сообщать о несанкционированных свалках и их ликвидации,

Министерство будет оценивать соблюдается ли график вывоза мусора, обеспечил ли оператор возможность обратной связи для обращений жителей.

Напомним, "Гражданский патруль" потребовал сменить регионального оператора по обращению с ТКО в Горном кластере. По словам общественников, на территории кластера сложилась неблагоприятная ситуация: отсутствуют площадки для сбора мусора, не хватает контейнеров, отходы не вывозятся неделями.