Экс-главу села Большое Чаусово под Курганом, которая уже сидит в тюрьме, осудили повторно

Бывшей главе села Большое Чаусово Галине Лакисовой вновь вынесли обвинительный приговор. Дело в том, что женщина уже находится в тюрьме, отбывая наказание за махинации с земельными участками.

На этот раз ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

С 2011 по 2016 годы Лакисова в соучастии со своей подчиненной безвозмездно оформила на себя, своих родственников и знакомых 7 земельных участков, государственная собственность на которые не была разграничена. Ущерб составил почти 400 тыс. руб.

С учетом прошлого наказания, окончательно Лакисовой назначили 4 года в колонии общего режима.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Лакисову осудили в декабре 2017 года - тогда ее признали виновной в мошенничестве, различных махинациях с землей, а также в подделке служебным документов.