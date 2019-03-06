Экс-главу села Большое Чаусово под Курганом, которая уже сидит в тюрьме, осудили повторно

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область

Экс-главу села Большое Чаусово под Курганом, которая уже сидит в тюрьме, осудили повторно

Бывшей главе села Большое Чаусово Галине Лакисовой вновь вынесли обвинительный приговор. Дело в том, что женщина уже находится в тюрьме, отбывая наказание за махинации с земельными участками.

На этот раз ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

С 2011 по 2016 годы Лакисова в соучастии со своей подчиненной безвозмездно оформила на себя, своих родственников и знакомых 7 земельных участков, государственная собственность на которые не была разграничена. Ущерб составил почти 400 тыс. руб.

С учетом прошлого наказания, окончательно Лакисовой назначили 4 года в колонии общего режима.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Лакисову осудили в декабре 2017 года - тогда ее признали виновной в мошенничестве, различных махинациях с землей, а также в подделке служебным документов.

Галина Лакисова(2017)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-главу села Большое Чаусово под Курганом, которая уже сидит в тюрьме, осудили повторно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Галина Лакисова, Большое Чаусово, суд, тюрьма, колония, СК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.10.2018 11:35 Мск Бывшую главу села Большое Чаусово, которая уже сидит в тюрьме, будут судить вновь
Ранее 19.12.2017 16:15 Мск Коррумпированный экс-чиновник правительства Зауралья на три года отправился за решетку
Ранее 26.09.2017 08:31 Мск Экс-чиновник правительства Зауралья Павел Суханов останется под домашним арестом еще на полгода
Ранее 12.09.2017 05:19 Мск В Курганской области отправят под суд бывшего высокопоставленного чиновника и главу сельсовета, завладевших земельными участками
Ранее 23.01.2017 14:40 Мск Чиновника зауральского правительства Павла Суханова перевели из СИЗО под домашний арест
Ранее 20.01.2017 11:00 Мск Находящийся в СИЗО чиновник курганского областного правительства Павел Суханов просится под домашний арест
Ранее 28.09.2016 15:50 Мск Задержанный по подозрению в служебном подлоге чиновник правительства Зауралья Павел Суханов отправился в СИЗО
Ранее 27.09.2016 13:44 Мск Чиновника правительства Зауралья Павла Суханова задержали за махинации с земельными участками
Ранее 27.09.2016 12:51 Мск В Кургане задержан первый замдиректора одного из департаментов правительства Зауралья

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 300

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети