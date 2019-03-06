06 Марта 2019
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Политика Свердловская область

Свердловские депутаты соберутся на внеочередное заседание из-за Путина

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области соберутся на внеочередное заседание 7 марта, чтобы обсудить закон Владимира Путина о социальных доплатах к пенсиям. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вячеслав Вегнер, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь пойдёт о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О государственной социальной помощи".

"Повестка правильная. Волшебный пендаль президента правительству страны в действии. Пенсии почти 101 тыс. свердловчан будут пересчитаны и станут больше в среднем на 450 руб. Перерасчёт с января", - пишет депутат.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий и ежемесячной доплаты будет проходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Пенсионный фонд России изменил порядок по предложению президента Владимира Путина, сделанного в ходе оглашения послания.

Сейчас индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера. Каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. В результате общий размер выплат даже после индексации может оставаться без изменений.

После изменений прибавка в результате индексации будет устанавливаться к общим выплатам пенсионера. Новый порядок будет распространен на январскую индексацию страховых пенсий, перерасчет произойдет автоматически.

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Свердловские депутаты соберутся на внеочередное заседание из-за Путина

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Теги: заксо, депутаты, владимир путин, пенсия



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