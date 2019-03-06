06 Марта 2019
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Общество Пермский край

Жителям Губахи больше не надо ездить в Пермь, чтобы пройти обследование на компьютерном томографе

Жители Губахи могут больше не ездить в Пермь, чтобы воспользоваться компьютерным томографом, - в филиале Городской клинической больницы №4 начал работать свой. До конца года для жителей Губахи, Кизела и Гремячинска купят рентген-аппарата с оцифровщиком рентгеновских снимков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Повышение доступности медицинской помощи в удалённых территориях — одна из основных задач для региональных властей. В прошлом году губернатор Пермского края Максим Решетников поручил увеличить объём закупаемой медицинской техники в 4,5 раза. В 2018 г. за счёт всех бюджетов для медучреждений региона купили почти 900 единиц оборудования, тогда как в 2017 г. — всего 200.

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, поставки нового оборудования в медучреждения края продолжатся и в этом году. Чиновники намерены сохранить и увеличить темп приобретения оборудования и в это году. В частности, дополнительно купят оборудование в рамках национального проекта "Здравоохранение" для кардиологических и онкологических служб, а также оборудование для детских поликлиник.

За неделю работы аппарата в филиале ГКБ №4 обследовали около 100 пациентов. По словам жительницы Губахи Тамары Филатовой, раньше поездка в Пермь для прохождения томографии заняла бы у неё целый день, а сейчас никуда ехать не нужно. Всего обследование на новом томографе будут проходить до 6 тыс. человек ежегодно.

В целом доступность медицины значительно повысилась на территории Кизеловского угольного бассейна. Ещё в 2017 г. время ожидания записи к участковому врачу составляло пять дней, в 2018 г. попасть к врачу можно за один – два дня. На работу приняты врачи узких специальностей: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, хирург, эндокринолог и другие. Количество проведённых диагностических исследований (УЗИ, эндоскопия, КТ, МРТ) выросло за год на 80%.

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Жителям Губахи больше не надо ездить в Пермь, чтобы пройти обследование на компьютерном томографе

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Теги: Кизеловский угольный бассейн, Губаха, томограф



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