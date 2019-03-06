Госдума официально запретила хостелы в жилых помещениях

Хостелы в жилых помещениях в России теперь официально запрещены. Как сообщили Накануне.RU в Государственной думе РФ, сегодня в третьем и окончательном чтении приняты поправки в Жилищный кодекс, по которым жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

В частности, размещать гостиницу или хостел в таком помещении можно будет лишь после того, как оно будет переведено в нежилой фонд. Само помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Как уточнили в Госдуме, перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа. Помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми, кроме этого, должен быть отдельный вход.

Ранее в парламенте заявляли, что закон принимается в интересах жителей, вынужденных терпеть все неприятные последствия соседства с хостелами. Однако опрошенные Накануне.RU представители отрасли уверены, что проект не решит проблем жильцов, зато оставит без работы десятки тысяч человек.