В Магнитогорске главу городского района Ивана Крылова подозревают в получении взятки

В Магнитогорске задержан глава Ленинского района Иван Крылов, чиновника подозревают в получении взятки.

Следователи считают, что в 2014-2015 гг Крылов получил от местных бизнесменов более 150 тыс. руб. за принятие решений в их пользу по распоряжению муниципальным имуществом.

Сейчас выявляются аналогичные эпизоды, решается вопрос об избрании меры пресечения Крылову и предъявлении обвинения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.