ЕСПЧ обязал Россию выплатить пять тысяч евро компенсации бывшему губернатору Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5,1 тысяч евро бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Решение размещено на сайте ЕСПЧ.

Суд постановил, что при рассмотрении дела Хорошавина была нарушена Европейская конвенция по защите прав и свобод человека в части права на судебное разбирательство "в течение разумного срока".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб.

В 2018 году суд приговорил Хорошавина к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

В Общественной палате ранее заявляли, что экс-губернатора Сахалинасодержат в колонии без кондиционера, дивана и холодильника. Член ОП Дмитрий Носов описал условия содержания в СИЗО как "нормальные", в отличие от посещенного им ранее следственного изолятора в Ростове-на-Дону.