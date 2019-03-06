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Экономика Пермский край

На дороги, эспланаду, культуру и прочее развитие Краснокамску дадут 730 миллионов

Губернатор Пермского края Максим Решетников обсудил с главой Краснокамска Игорем Быкаризом развитие муниципалитета, на которое дадут 730,5 млн руб. Речь шла о дорогах, эспланаде и культуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Глава Пермского края отметил, что Краснокамск – важная точка на карте региона, и вопросов в территории накопилось много. Возможностей их решить стало больше после объединения городского поселения и района. В 2018 г. из краевого бюджета дали денег на решение коммунальных вопросов.

"Серьёзный акцент делаем на дороги: объём задач в этой отрасли большой, дорожная сеть в сложном состоянии. Есть вопросы по газификации, благоустройству", - сказал Решетников.

По словам Быкариза, в общей сложности на развитие муниципалитета дадут 730,5 млн руб. Сформирован один центр принятия решений и ответственности.

"Сейчас первостепенная задача – привести в порядок коммунальную инфраструктуру. В первую очередь, сети водоснабжения: уже составили программу модернизации на три года. Для её реализации планируем, в частности, заявиться в федеральную программу софинансирования", - сказал Быкариз.

Он заявил, что готов исполнить мечту краснокамцев об эспланаде.

"Проект этого общественного пространства готовился ещё девять лет назад, но до сих пор каждую зиму на месте, где она должна появиться, "лопаются" трубы. Смысла строить там парк не было. Чтобы исполнить мечту жителей, мы решили изменить схему расположения сетей водоснабжения и вынести их с участка будущей эспланады", - сказал глава Краснокамска.

Обновят власти и систему водоотведения. Канализация в Краснокамском городском округе изношена на 80%. В ближайшие три года реализуют 17 проектов по ремонту канализации: четыре в административном центре и 13 – в сельских территориях.

Губернатор отметил, что в краевом бюджете закладывают средства на реконструкцию тепловых сетей. Муниципальным властям следует готовить свои инициативы. В частности, проработать проект по строительству новой блочной котельной в посёлке Майском. Действующая котельная загружена только на 20%, из-за этого тариф на тепло в поселении выше среднего. Строительство новой котельной меньшей мощности позволит постепенно прийти к оптимальному тарифу.

Максим Решетников Игорь Быкариз(2019)|Фото: permkrai.ru

300 млн руб. дадут Краснокамску на приведение в порядок дорог. Из них 104,5 млн руб. выделят из дорожного фонда Прикамья, ещё 214,3 – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Местные власти займутся благоустройством дворов и парков. За три года приведут в порядок 131 двор и 78 га общественных зон. Программа развития предполагает создание в центре Краснокамска масштабного спортивного парка. На 39 га в течение двух лет организуют спортивный квартал с освещаемой лыжной трассой.

Решетников отметил, что необходимо расширить функционал парка, чтобы зимой он работал как лыжная трасса, а летом – как лыжероллерные и велосипедные дорожки. Глава региона добавил, что для развития спорта необходимо ускорить открытие на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса филиал краевой Академии игровых видов спорта.

Программа развития территории также включает строительство стадиона в посёлке Майском, ремонт сельских домов культуры, а также ремонт образовательных учреждений. Местные власти хотят повысить эффективность работы учреждений культуры, что позволит синхронизировать их деятельность, сформировать разнообразный план мероприятий. Так, на базе ДК имени Ленина планируется соединить культурные учреждения Краснокамска, а на базе районного дома культуры – учреждения территорий.

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На дороги, эспланаду, культуру и прочее развитие Краснокамску дадут 730 миллионов

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Теги: Максим Решетников, Игорь Быкариз, Краснокамск, развитие



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