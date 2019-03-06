Скандал в Госдуме. Правчас с Орешкиным отменен из-за неготовности докладчика

Депутаты Госдумы перенесли дату правительственного часа с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Глава ведомства пришел на пленарное заседание, но не смог ответить на вопросы депутатов по исполнению национальных проектов. Спикер Госдумы предложил отправить министра готовиться и отменить правительственный час, передает корреспондент Накануне.RU.

Максим Орешкин пришел в Госдуму с докладом "О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С трибуны он озвучил знакомые всем данные: рекордные, но разовые показатели роста ВВП в 2018 г. и скромный прогноз на 2019 г.; низкие показатели индекса деловой уверенности, которые Орешкин объяснил деглобализацией мировой экономики и санкциями; стагнация реальных доходов населения из-за роста обязательных платежей, но негативные последствия ощутил лишь средний класс.

"Если говорить о достижении поставленной президентом задачи по выходу экономики на темпы выше среднемировых и достижении пятой позиции в рейтинге крупнейших стран, то здесь мы идем выше плана. Рост у нас превышает прогнозный, отставание от Германии у нас сократилось до 3,2%. Но это не должно нас расхолаживать", - заявил министр.

Максим Орешкин упомянул о факторном плане повышения темпов экономического роста, утверждении показателей эффективности для экономической политики регионов и других разработанных программах и дорожных картах для разных отраслей.

После окончания выступления Орешкина слово взял спикер Госдумы Вячеслав Володин, он отметил, что в своем докладе министр не рассказал о том, что делает министерство для развития экономики. "Не рассказ в общем, не анализ ситуации, а шаги", - сказал Володин.

"Мы делаем много для повышения эффективности расходов на транспортную инфраструктуру, много работаем с госкомпаниями, чтобы там увеличилась инвестиционная динамика", - сказал Орешкин.

Кроме того, глава "нижней палаты" поинтересовался, сколько средств в регионы уже направлено в рамках нацпроектов и когда начнется реализация послания президента Федеральному собранию. Последний вопрос министр оставил без комментариев, а, отвечая на первый, запутался в цифрах. Володин прервал объяснения Орешкин и взял "помощь зала": о расходах по нацпроектам рассказывали глава бюджетного комитета Андрей Макаров и другие депутаты.

В ходе дискуссии удалось выяснить, что к завершению первого квартала до исполнителей дошло порядка 10% средств. "Если у нас заканчивается первый квартал, но существуют только договорные отношения и средства не направлены, о чем мы говорим? Этот вопрос для нас является судьбоносным", - заявил Володин, добавив, что разговор должен быть конкретным.

Спикер попросил рассказать о проделанной работе министерства по каждому национальному проекту либо, если министр не готов это сделать, перенести правительственный час. Максим Орешкин заявил, что сейчас готов полностью отчитаться лишь по проекту поддержки МСП, но Госдума настояла на полном докладе.

"Давайте говорить о проблемах, задачах, реализации этих задач. Не надо говорить об успехах, они будут лишь тогда, когда мы обеспечим рост не менее 3% в год. А мы прошлый год закончили с результатом 2,3%, а прогноз - 1,3%. Где здесь движение? За это отвечает, в первую очередь, министр экономического развития. Озвучьте нам, что вы понимаете под "развитием". Если мы не готовы к такому разговору, то нам лучше перенести", - сказал Володин.

Новый визит министра в Госдуму запланирован на конец марта - начало апреля, при этом Орешкин перед "пленакой" встретится с депутатами и фракциями.